«Одноклассники» запустили прямые трансляции из заповедников Англии и Кении

До 29 октября у пользователей соцсети «Одноклассники» появилась возможность круглосуточно наблюдать за жизнью диких животных.

По договоренности с семейным мобильным приложением ВИРРИ прямые трансляции ведутся из заповедника LEWA в Кении и Даррелловского парка дикой природы на острове Джерси в Великобритании.

Прямо сейчас в группе ВИРРИ в социальной сети зрители могут наблюдать в онлайн-режиме за жизнью орангутангов, гиббонов и фламинго в «Даррелле» и более 40 различными видами африканских животных в кенийском заповеднике.

Смотреть трансляции можно с любого устройства в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также с помощью мобильных приложений ОК для iOS и Android.

Одноклассники – развлекательная социальная сеть с аудиторией более 71 миллионов человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. Это первая соцсеть по просмотрам видео в рунете и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.

ВИРРИ – образовательный цифровой проект, который с помощью живой природы, исчезающих видов и новейших технологий борется за эмоциональный интеллект детей и взрослых. В проект входит детское/семейное приложение ВИРРИ с уникальным контентом: с шестью сетами игр с настоящими животными, 6 камерами прямого эфира, более 300 видео с лучшими моментами с этих камер, а также ролики в актуальном формате 360/VR! Голос приложения ВИРРИ – Николай Николаевич Дроздов.

Проект также включает в себя два приложения виртуальной реальности, выполненные в партнерстве с Sony PlayStation и Oculus: ‘Virry VR: Feel the Wild’ для PS VR и ‘Virry Safari: Wild Encounters’ для Oculus Rift и Gear VR.