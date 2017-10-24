«Добрые люди» в Волгограде заставляли продавцов работать по десять суток
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в ходе проверки представители правоохранительного ведомства обнаружили сразу несколько серьёзных нарушений. Во-первых, в магазине фирмы работали продавцы без трудовых договоров. Во-вторых, для трудившихся за «чёрную» зарплату сотрудников организация установила практически невыносимые условия: они были вынуждены работать по графику «десять через десять», то есть работать без отдыха по десять суток подряд, тогда как по трудовому законодательству работнику должно быть гарантировано как минимум 48 часов отдыха подряд в неделю.
Поскольку незаключение трудовых договоров и навязывание «десятидневки» являлось явным нарушением законодательства, ООО «Добрые люди» было привлечено к административной ответственности. Организацию обязали привести свою деятельность в соответствие с правовыми нормами. На данный момент со всеми продавцами оформлены трудовые отношения, а график их работы изменён на более удобный.
+7 937 708 14 50