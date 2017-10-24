«Добрые люди» в Волгограде заставляли продавцов работать по десять суток

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Волгограда, трудовая инспекция оштрафовала ООО «Добрые люди» и его руководителя в общей сложности на 63 тысячи рублей. Организация, занимающаяся розничной торговлей, не оформляла с сотрудниками трудовые отношения и заставляла работников трудиться по неудобному графику.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в ходе проверки представители правоохранительного ведомства обнаружили сразу несколько серьёзных нарушений. Во-первых, в магазине фирмы работали продавцы без трудовых договоров. Во-вторых, для трудившихся за «чёрную» зарплату сотрудников организация установила практически невыносимые условия: они были вынуждены работать по графику «десять через десять», то есть работать без отдыха по десять суток подряд, тогда как по трудовому законодательству работнику должно быть гарантировано как минимум 48 часов отдыха подряд в неделю.