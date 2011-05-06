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Жильцы дома станицы Качалино борются за повышение давления холодной воды
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Жильцы дома станицы Качалино борются за повышение давления холодной воды
Сегодня, 15:54ОбществоНаталья ЖурбинаФото: rmnt.ru
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