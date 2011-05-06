Жильцы дома станицы Качалино борются за повышение давления холодной воды

Жильцы жилого дома № 3 по ул. Цветочная на ст. Качалино Иловлинского района обратились в Госжилнадзор с жалобой на низкий напор холодной воды.

По информации пресс-службы инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, ее специалистами была проведена проверка ресурсоснабжающей организации МУП «Качалинское» по вопросу качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению потребителям. Действительно, жильцы оказались правы – предоставляемую коммунальную услугу нельзя отнести к категории «качественной».

В ходе проверки инспекторами Госжилнадзора установлено, что давление в системах холодного водоснабжения в точке водоразбора указанного жилого дома не соответствует положенным нормам. Это – пункт № 3 обязательного приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.