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Волгоградцы чаще всего умирают не от старости, а от сердечных заболеваний
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Волгоградцы чаще всего умирают не от старости, а от сердечных заболеваний
Сегодня, 12:42ОбществоСтанислав ЛопатинФото: ru.sputnik-news.ee
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