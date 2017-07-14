Волгоградцы чаще всего умирают не от старости, а от сердечных заболеваний

Численность постоянного населения Волгоградской области по состоянию на 1 июня составила 2528,2 тыс. человек. Количество жителей региона с начала 2017 года уменьшилось на 7 тысяч.

Такие данные приводятся в докладе «Социально-экономическое положение Волгоградской области в январе-июне 2017 года», опубликованном Волгоградстатом.

Согласно статистике, в регионе меньше стало рождаться детей. За пять месяцев с начала года в регионе родилось 9899 младенцев. Как оказалось, на свет появилось на 1273 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

За этот же период умерло 14566 человек, из них 42 ребенка в возрасте до 1 года. При этом от болезней системы кровообращения скончалось 7525 жителей региона, из-за онкологических заболеваний – 2465. Естественным образом ушли из жизни 923 человека.

С начала года за пять месяцев зарегистрировано 112 смертей в ДТП, 25 – в результате тяжких преступлений, 12 – из-за отравления алкоголем и 51 человек завершили жизнь самоубийством.