Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Волгоградские ребята «возводили» из картона здание знаменитого музея
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
%d0%91%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b03
Волгоградские ребята «возводили» из картона здание знаменитого музея
Сегодня, 07:11ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/mulider
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград