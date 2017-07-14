Волгоградские ребята «возводили» из картона здание знаменитого музея

В эти выходные дни в волгоградском ТРК «КомсоМОЛЛ» состоялся необычный бесплатный мастер-класс по 3D- моделированию «Бумажное сердце».

Мероприятие организовано одним из структурных подразделений городского комитета молодежной политики и туризму и волгоградской творческой креативной студией, специализирующейся по бумажно-картонному дизайну.

Фото: vk.com/mulider

В проекте принимали участие ребята от 14 лет. В течение нескольких часов они «возводили» из бумаги и картона легендарную достопримечательность нашего города-героя – музей-панораму «Сталинградская битва».

«Строительство» картонной модели музея-панорамы проходило под руководством Виктории Абросимовой, дизайнера, которая из «бумажного» материала может создать все: от гигантских объемных шаров в конструктивистском стиле до милых панд.

Фото: vk.com/mulider