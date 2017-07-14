Волгоградская школа искусств «Воскресение» вошла в топ-50

В регионе впервые одно из волгоградских детских учреждений искусств вошло в число 50 лучших детских учреждений России.

Такой чести удостоилось муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда детская школа искусств «Воскресение». Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Общероссийские конкурсы «Молодые дарования России» и «50 лучших детских школ искусств», учрежденные Министерством культуры Российской Федерации, начались в марте этого года. Сертификат победителя ДШИ «Воскресение» направит на пополнение библиотечного фонда.

Войти в топ-50 лучших детских учреждений – это бесспорно, признание, но успех пришел детской школе искусств не сегодня и не вдруг. Ее уже отмечали на самом высоком уровне. Так, в декабре 2016 года ДШИ «Воскресение» стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «100 лучших учреждений дополнительного образования России». Теперь школа поднялась и вошла уже в топ-50.

ДШИ «Воскресение» включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2016».