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Волгоградская школа искусств «Воскресение» вошла в топ-50
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Волгоградская школа искусств «Воскресение» вошла в топ-50
Сегодня, 13:49ОбществоНаталья ЖурбинаФото: dshi-voskresenie.vgr.muzkult.ru
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