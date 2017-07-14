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В Волгоградской области проходят учения военных лётчиков
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В Волгоградской области проходят учения военных лётчиков
Сегодня, 15:17ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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