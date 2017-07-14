В Волгоградской области проходят учения военных лётчиков

В Волгоградской области начались учения смешанного авиационного полка Южного военного округа. Пилоты отрабатывают навыки управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, учения идут на аэродроме Мариновка. Лётчики проходят предполётные тренировки; им предстоит совершить воздушную разведку погоды на высоте от двухсот метров до километра.

Главная цель учений — повышение групповой слётанности, развитие навыков боевого маневрирования и отработка действий по уклонению от условной атаки вражеских истребителей. Манёвры будут выполняться как днём, так и ночью — лётчики должны будут совершить заход на посадку на освещаемой полосе в тёмное время суток. Участие в тренировочных полётах примут около ста военнослужащих и порядка тридцати единиц техники.