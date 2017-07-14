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В Волгоградской области каждый год сокращается количество врачей
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Shutterstock 100422550jpg
В Волгоградской области каждый год сокращается количество врачей
Сегодня, 14:50ОбществоНикита ДробныФото: psmag.com
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