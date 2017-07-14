В Волгоградской области каждый год сокращается количество врачей

В комитете здравоохранения Волгоградской области прошёл круглый стол по вопросам обеспечения медицинских учреждений кадрами. Заседание провёл глава Облздрава Владимир Шкарин.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, основной темой обсуждения стала нехватка квалифицированных медработников в больницах и поликлиниках области. За последние три года количество врачей уменьшилось на сто человек, а медсестёр, лаборантов и фельдшеров — на семьсот. Молодёжь не желает устраиваться на работу в государственные медучреждения, поэтому кадры в сфере здравоохранения быстро стареют — с каждым годом в Волгоградской области становится всё больше работающих врачей в возрасте старше 50 лет.

Особо остро нехватка медработников ощущается в сельской местности. Чтобы частично её компенсировать, в регионе реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но даже с их помощью полностью удовлетворить потребность региона во врачах и средних медицинских специалистах не удаётся.