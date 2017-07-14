В Волгоградской области 55 льготников получили жилищные сертификаты

Пятьдесят пять жителей Волгоградской области получили жилищные сертификаты и гарантийные письма, дающие право на получение социальных выплат для покупки жилья. Ещё пять семей льготников с начала года уже обзавелись недвижимостью.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди граждан, получивших жилищные сертификаты, — инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, вынужденные переселенцы и ликвидаторы техногенных катастроф. Ещё две семьи, имеющие право на жилищную льготу, в скором времени получат новые квартиры — соответствующие договоры уже переданы на оплату.