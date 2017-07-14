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В Волгоградской области 55 льготников получили жилищные сертификаты
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В Волгоградской области 55 льготников получили жилищные сертификаты
Сегодня, 12:08ОбществоНикита ДробныФото: faq-ru.ru
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