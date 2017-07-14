В Волгоградской области 55 льготников получили жилищные сертификаты
Сегодня, 12:08ОбществоНикита ДробныФото: faq-ru.ru
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Пятьдесят пять жителей Волгоградской области получили жилищные сертификаты и гарантийные письма, дающие право на получение социальных выплат для покупки жилья. Ещё пять семей льготников с начала года уже обзавелись недвижимостью.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди граждан, получивших жилищные сертификаты, — инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, вынужденные переселенцы и ликвидаторы техногенных катастроф. Ещё две семьи, имеющие право на жилищную льготу, в скором времени получат новые квартиры — соответствующие договоры уже переданы на оплату.
Кроме того, с начала текущего года в Волгоградской области обеспечили жильём двадцать ветеранов Великой Отечественной войны. Недвижимость для них была приобретена на средства федеральной целевой субсидии объёмом в 22 млн рублей.
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