В Волгограде владельцы элитного шале дважды самовольно подключились к газу

В Волгограде газовики столкнулись с необычным, по своей наглости и вызывающей вседозволенности, случаем несанкционированного подключения к газопроводу.

Как сообщает пресс-служба «Газпроммежрегионгаз Волгоград» эта история произошла не с малоимущей семьей, которым не на что было жить и нечем платить за газ, а с более чем состоятельными волгоградцами.

Собственники элитного коттеджа по ул. Рахинская, не считая нужным оплачивать потребляемый газ, незаконно подключили свой дом к газовой трубе. В первый раз газовики во время проведения проверок ликвидировали данное несанкционированное подключение.

Но жильцы не успокоилась. Конечно, их можно понять – похищенным газом они отапливали не только свой двухэтажный особняк площадью в 460 кв.м., но и гараж - более 33 кв.м. Представляете, какая получалась экономия средств? Конечно, хотелось и в дальнейшем даром пользоваться газом, посему владельцы коттеджа пошли на повторное несанкционированное подключение! Пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью своих родственников и соседей, владельцы коттеджа кустарным способом с использованием сварочного аппарата еще раз подключились к газовой трубе.

Как утверждают газовики, проведение работ подобным способом могло привести к взрыву и пожару с человеческим жертвами и разрушениями. И только по счастливой случайности работы по несанкционированной врезке закончились без трагедии.

Чтобы инспекторы не могли в ходе рейдов обнаружить врезку, владельцы коттеджа имея в распоряжении тяжелую строительную технику, завалили газовый ввод у дома бетонными плитами, тем самым заблокировав подход к трубе.