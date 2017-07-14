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В Волгограде начинается «Студенческий марафон»
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Zakrytie studencheskogo marafona vgspu 2016
В Волгограде начинается «Студенческий марафон»
Сегодня, 14:12ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба ВГСПУ
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