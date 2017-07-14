В Волгограде начинается «Студенческий марафон»

Сегодня в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете стартует ежегодный молодёжный проект «Студенческий марафон». Всю неделю, до 30 июля, несколько команд будут бороться за главный приз состязаний — кубок победителя.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ВГСПУ, торжественное открытие «Студенческого марафона» состоится сегодня вечером в рабочем посёлке Средняя Ахтуба, где действует учебно-оздоровительный комплекс вуза. Участниками проекта станут около двухсот талантливых молодых волгоградцев.

Программа состязаний будет включать спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия. Креативная часть «Студенческого марафона» в этом году впечатлит своим разнообразием — молодые участники соревнований будут играть в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», а также продемонстрируют свои способности в конкурсах вокала, грима, социального плаката и рисования песком. Спортивную программу составят турнир по настольному теннису, экстрим-турнир «Water combat» и преодоление туристической полосы. Нашлось место даже для набирающего популярность киберспорта — любители компьютерных баталий схлестнутся в рамках турнира «UFC 2». Кроме того, в один из дней марафона студенты ВГСПУ проведут митинг памяти, посвящённый событиям Сталинградской битвы.