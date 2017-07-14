Серафимович готовится с размахом отметить День рождения города

Это Серафимович, и по информации местной администрации МБУК «Серафимовичский городской кино-досуговый центр «Дон» организует настоящее масштабное празднество. Праздничные мероприятия пройдут 18, 20 и 26 августа. Даже до первого дня праздничного проекта еще далеко, но Серафимович решил провести мероприятия с участием самих горожан, поэтому призывает жителей Серафимовича и Серафимовичского района быть активными и подавать заявки на участие.
Например, принять участие в шоу «АВТОмотоЗВУК Серафимович-2017», который состоится 18 августа на территории автовокзала. Организаторы приветствуют самый мощный звук аудиосистемы в автомобилях и самый громкий звук выхлопа мотоциклов!
Родители и их маленькие детки приглашаются 20 августа для участи в конкурсно-развлекательной программе «Беби-шоу», в которую войдут «Парад колясок» и костюмированный парад детей от 1 года до 3 лет.
Организаторы ждут заявок и от красавиц города Серафимовича в возрастной категории 30+ для участия в параде стиля и красоты «Цветут красавицы миру на диво».
И это еще не все. Если вы – умелец, мастер золотые руки и владеете резьбой по дереву вышивкой, росписью по ткани и другими видами ремесел, то вам стоит представить свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».