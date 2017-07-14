Серафимович готовится с размахом отметить День рождения города

В то время как в эти выходные завершилось празднование дня города Волжского, в Волгоградской области другой город начал подготовку к своему празднику.

Это Серафимович, и по информации местной администрации МБУК «Серафимовичский городской кино-досуговый центр «Дон» организует настоящее масштабное празднество. Праздничные мероприятия пройдут 18, 20 и 26 августа. Даже до первого дня праздничного проекта еще далеко, но Серафимович решил провести мероприятия с участием самих горожан, поэтому призывает жителей Серафимовича и Серафимовичского района быть активными и подавать заявки на участие.

Например, принять участие в шоу «АВТОмотоЗВУК Серафимович-2017», который состоится 18 августа на территории автовокзала. Организаторы приветствуют самый мощный звук ау­диосистемы в автомобилях и са­мый громкий звук выхлопа мо­тоциклов!

Родители и их маленькие детки приглашаются 20 августа для участи в конкурсно-развлекательной программе «Беби-шоу», в которую войдут «Парад колясок» и костюмированный парад де­тей от 1 года до 3 лет.

Организаторы ждут заявок и от красавиц города Серафимовича в возрастной категории 30+ для участия в параде стиля и красоты «Цветут красавицы миру на диво».