На «Летнем РОКоте» в Волгограде прозвучат рок, блюз и джаз

29 и 30 июля в Волгограде пройдет двухдневный фестиваль музыки «Летний РОКот».

Как сообщает организатор мероприятия - «Молодежный центр «Лидер», фестиваль приурочен к 5-летию первой и единственной в Волгограде школы рока «High Road».

Организаторы рассчитывают, что двухдневный фестиваль должны оценить молодые любители качественной живой музыки, потому как музыкальный спектр представленной музыки будет очень широк - от мелодичных акустических номеров до выступлений альтернативных рок-групп.

29 июля на сцене в ЦПКиО с 18.00 до 21.00 часов для знатоков тяжёлой музыки прозвучат композиции в исполнении учеников «High Road» и специально приглашённых гостей – «Пластик», «Greengrave» и другие. Хедлайнер концерта - Shaggy Monsters.

30 июля на сцене у фонтана «Искусство», что на верхней террасе Центральной набережной с 18.00 до 20.00 часов зрителей ждет музыкальный праздник для всей семьи - от поп-музыки до классики рока, блюза и джаза.