Молодые матросы Каспийской флотилии из Волгограда принесли воинскую присягу

Шестьдесят четыре новобранца Каспийской флотилии из Волгоградской и Астраханской областей, призванные в ряды вооружённых сил этой весной, принесли воинскую присягу в Астрахани. Молодых матросов распределили по воинским частям обеспечения и связи.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, такое количество новобранцев полностью закрывает потребность Каспийской флотилии в матросах: все новые корабли и подразделения морской пехоты уже укомплектованы контрактниками.