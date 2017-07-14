Молодые матросы Каспийской флотилии из Волгограда принесли воинскую присягу
Сегодня, 16:15ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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Шестьдесят четыре новобранца Каспийской флотилии из Волгоградской и Астраханской областей, призванные в ряды вооружённых сил этой весной, принесли воинскую присягу в Астрахани. Молодых матросов распределили по воинским частям обеспечения и связи.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, такое количество новобранцев полностью закрывает потребность Каспийской флотилии в матросах: все новые корабли и подразделения морской пехоты уже укомплектованы контрактниками.
Призывники из Волгограда прошли курс молодого бойца, изучили необходимые предметы общевойсковой подготовки, получили все необходимые для прохождения службы навыки и знания. Выполнять воинскую повинность они будут в комфортных условиях — в полках для новобранцев созданы специальные комнаты психологической разгрузки и отдыха, где матросы смогут получить консультации специалистов-психологов.
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