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Молодые матросы Каспийской флотилии из Волгограда принесли воинскую присягу
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Молодые матросы Каспийской флотилии из Волгограда принесли воинскую присягу
Сегодня, 16:15ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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