Заказать пенсию теперь можно через Интернет

Такая услуга в пенсионном фонде России появилась сравнительно недавно. Однако за первые пять месяцев текущего года в Волжском ей успели воспользоваться уже 1 739 жителей.
Как сообщает пресс-служба пенсионного фонда, алгоритм простой и процедура оформления заявки занимает всего несколько минут. Первое, что нужно сделать, завести на сайте ПФР личный кабинет и уже там заполнить заявление на желаемый вид пенсии и способ ее получения. Отправленная заявка будет рассмотрена сотрудниками в течение следующих 10 дней, с момента ее регистрации.
Активностью отличаются не только волжские пенсионеры, на территории всей Волгоградской области с января по май 2017 года за назначением пенсии посредством интернет обратились более 13 тысяч человек. И это явление продолжает набирать обороты.