Заказать пенсию теперь можно через Интернет

Пожилые люди, освоившие новые компьютерные технологии теперь не стоят в очередях, они оформляют пенсию из дома в режиме он-лайне.

Такая услуга в пенсионном фонде России появилась сравнительно недавно. Однако за первые пять месяцев текущего года в Волжском ей успели воспользоваться уже 1 739 жителей.

Как сообщает пресс-служба пенсионного фонда, алгоритм простой и процедура оформления заявки занимает всего несколько минут. Первое, что нужно сделать, завести на сайте ПФР личный кабинет и уже там заполнить заявление на желаемый вид пенсии и способ ее получения. Отправленная заявка будет рассмотрена сотрудниками в течение следующих 10 дней, с момента ее регистрации.