Ямы на Астраханском мосту растут и ширятся

На протяжении нескольких недель автовладельцы показывают на Астраханском мосту чудеса вождения, выписывая замысловатые фигуры. И это мера вынужденная – только так есть хоть какой-то шанс объехать ямы, образовавшиеся в дорожном покрытии.

Рушиться асфальт начал около месяца назад в четырех местах одновременно. Сказались колоссальные нагрузки, обусловленные интенсивным транспортным потоком.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Машины,автобусы, троллейбусы, газели быстро превратили уязвимые места во внушительные дыры.

К слову, покрытие Астраханского моста могло бы ещё и послужить на благо горожан. Последний раз основательный ремонт перехода проводили в 2011 году.

Применялись, на тот момент, современные технологии: особые примеси,особое внимание к швам. Впервые в Волгограде была использована армирующая сетка. Подрядчик обещал порядка 10 лет гарантии.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, специалисты уже оценили состояние сооружения - капитальный ремонт не требуется. Дефекты устранят дорожные службы города в ближайшее время.