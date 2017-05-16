Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Ямы на Астраханском мосту растут и ширятся
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Image 0 02 05 7a977db081544866c0783fee40273d6a44c8b6870875601decf576cd4b8f0980 v
Ямы на Астраханском мосту растут и ширятся
Сегодня, 09:28ОбществоФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк