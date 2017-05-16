Ямы на Астраханском мосту растут и ширятся

Рушиться асфальт начал около месяца назад в четырех местах одновременно. Сказались колоссальные нагрузки, обусловленные интенсивным транспортным потоком.
Машины,автобусы, троллейбусы, газели быстро превратили уязвимые места во внушительные дыры.
К слову, покрытие Астраханского моста могло бы ещё и послужить на благо горожан. Последний раз основательный ремонт перехода проводили в 2011 году.
Применялись, на тот момент, современные технологии: особые примеси,особое внимание к швам. Впервые в Волгограде была использована армирующая сетка. Подрядчик обещал порядка 10 лет гарантии.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, специалисты уже оценили состояние сооружения - капитальный ремонт не требуется. Дефекты устранят дорожные службы города в ближайшее время.
Сегодня работы по обновлению асфальтового покрытия идут на 16 улицах. В скором времени подрядчики выйдут на 2 и 3 продольную магистрали.