В Волжском последний школьный звонок прозвучит для трех тысяч выпускников

В четверг, 25 мая, праздник Последнего звонка пройдет во всех 39 общеобразовательных учреждениях Волжского для трех тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

В нынешнем учебном году в волжских школах обучались более двух тысяч девятиклассников и одной тысячи одиннадцатиклассников, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии.

Последний школьный звонок прозвенит в 32-х муниципальных общеобразовательных учреждениях, в одной негосударственной средней школе и 6 государственных образовательных учреждениях города.

В основном торжественные мероприятия пройдут в 9 утра. И только в трех школах №№ 14, 19 и 23 праздник Последнего звонка решили организовать в вечернее время.

В этот день в парке ДК ВГС выпускников ждет развлекательная программа. С 9 до 21 часа будут работать аттракционы. В семь вечера на боковой эстраде начнется «Битва ди-джеев», а затем состоится праздничная городская дискотека.