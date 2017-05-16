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В Волгоградской области назначили руководителей двух районных отделов МВД
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгоградской области назначили руководителей двух районных отделов МВД
Сегодня, 17:45ОбществоФото: cdnmyslo.ru
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