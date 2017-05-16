В Волгоградской области назначили руководителей двух районных отделов МВД

В Волгоградской области продолжается кадровые перестановки в Главном Управлении МВД России по региону.

В минувшую среду личному составу Отделения МВД России по Киквидзенскому району был представлен новый руководитель – капитан полиции Павел Буханцев.

Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, в органах внутренних дел Буханцев работает с 2004 года. После окончания Волгоградской академии МВД проходил службу на должностях следователя, оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Еланскому району. На протяжении трех лет был заместителем начальника отдела полиции Киквидзенского района. И вот теперь пошел на повышение.

Бывший начальник Отделения МВД России по Киквидзенскому району подполковник полиции Дмитрий Пичугин теперь будет в аналогичной должности работать в Котельниковском районе. Приказ о назначении был подписан накануне.

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