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В Волгограде построят солнечную электростанцию
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде построят солнечную электростанцию
Сегодня, 16:52ОбществоФото: soldom.ru
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