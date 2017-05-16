В Волгограде построят солнечную электростанцию

Сегодня депутаты Волгоградской городской Думы проголосовали за внесенные корректировки в размещение фотоэлектрической солнечной электростанции.

Она будет находиться в Красноармейском районе.

Как подчеркнул глава Волгограда Андрей Косолапов, депутаты возлагают особые надежды на данный проект - сообщает пресс-служба Волгоградской городской Думы, .

- Это будет уникальный экологически чистый инновационный объект, один из крупнейших в нашей стране, работа которого должна послужить развитию города и положительно сказаться на жизни волгоградцев, - отметил глава Волгограда.

Строительство солнечной электростанции будет вестись на площади в 21 га. Строительно-монтажные работы запланированы на период июнь-сентябрь этого года, пуско-наладочные работы – на октябрь-декабрь, а ввод в эксплуатацию и начало поставки электроэнергии на оптовый рынок – на 1-й квартал 2018 года.