В поисках беглого убийцы контрактника социальные сети играют против полиции

Правоохранительные органы региона пока никак не комментируют информацию о том, что главный подозреваемый в убийстве 22-летнего военного разведчика Владимира Колесникова Марк Н. сбежал во время следственного эксперимента.

Стоит отметить, что в данной непростой и неприятной для силовиков ситуации, информация, которая идет от журналистов, действительно может сыграть на руку преступнику, если, например, в публикациях будет точно указана локация поисков. Однако, о самом факте нахождения опасного убийцы с нестандартным мышлением, которому нечего терять, по мнению редакции ИА «НовостиВолгограда.ру», население должно быть проинформировано.

Фото: соцсети

Добавим, что в данный момент оперативникам вовсе не на руку играют соцсети, где постоянно появляются комментарии о районе поисков с точным указанием мест оцепления и улиц, куда полицейские наряды переместились. Люди с тревогой делятся комментариями о прочесывании целых микрорайонов и досмотре машин на западе Волгограда. По данным на 16-30 беглый убийца пока не пойман.

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