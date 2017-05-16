В парке «Эльтонский» в честь Дня охраны климата прошел велопробег

Мероприятие было посвящено Международному Дню климата. Организатором выступили Волжский гуманитарный институт и комитет ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Участники пробега поставили себе глобальную цель - привлечь внимание общественности к проблемам изменения климата. Поэтому даже место для проведения велопробега выбрано соответствующее — природный парк «Эльтонский». По задумке организаторов, именно здесь отмечающееся в мире глобальное потепление и опустынивание может проявиться особенно ощутимо.
По информации комитет природных ресурсов, в велопробеге приняли участие 17 студентов и преподавателей ВГИ. Они не только проехали по предложенному природным парком маршруту, но и посетили эльтонскую школу, где провели для учащихся викторину на тему охраны климата.
Кстати, участники велопробега наметили с парком «Эльтонский» перспективы для дальнейшего сотрудничества. Например, студенты института могут проходить производственную практику на территории парка.