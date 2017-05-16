В областной Госавтоинспекции произошли кадровые перестановки

Согласно приказу начальника регионального Главка МВД Александра Кравченко, начальником отдела дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД по Волгоградской области назначен подполковник полиции Александр Степанов. Ранее он занимал должность командира отдельного батальона ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Начальником отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы областной Госавтоинспекции стал подполковник полиции Валерий Удодов. До этого он занимал должность начальника контрольно-профилактического отдела.
Одновременно с этим и Александр Степанов, и Валерий Удодов теперь являются заместителями начальника областного Управления ГИБДД.
Также приказом руководителя регионального Главка командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области назначен майор полиции Евгений Чернышов, занимавший должность заместителя.