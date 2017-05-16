В областной Госавтоинспекции произошли кадровые перестановки

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области назначены новые руководители сразу в трех подразделениях.

Согласно приказу начальника регионального Главка МВД Александра Кравченко, начальником отдела дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД по Волгоградской области назначен подполковник полиции Александр Степанов. Ранее он занимал должность командира отдельного батальона ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Начальником отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы областной Госавтоинспекции стал подполковник полиции Валерий Удодов. До этого он занимал должность начальника контрольно-профилактического отдела.

Одновременно с этим и Александр Степанов, и Валерий Удодов теперь являются заместителями начальника областного Управления ГИБДД.