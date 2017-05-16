В областной детской библиотеке отметят главный детский день

1 июня в Волгоградской областной детской библиотеке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

Сначала пройдет литературно-музыкальный праздник «Детство – это Я и Ты». Его участниками и зрителями станут воспитанники детских садов и школьников Волгограда и Волгоградской области.

По сообщение регионального комитета культуры, мероприятие начнётся с подведения итогов конкурса «Юный поэт». Он прошел среди читателей муниципальных детских библиотек региона с 25 апреля по 15 мая этого года. На конкурс пришло более 50 творческих работ от ребят из Волгоградской области и 1 июня детвора узнает победителей.

Юные участники праздника «Детство – это Я и Ты» смогут проявить себя в играх, викторинах, музыкальных, театрализованных номерах, а потом маленьких зрителей ждет показ кукольного спектакля. В завершении праздника все его участники на крыльце библиотеки запустят в небо воздушные шары с посланиями и пожеланиями детям мира.