В Быковском районе толстолобик очистит залив Волги от тины и камыша
Сегодня, 14:02ОбществоФото: mojznak.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Быковском районе местным рыбохозяйственным предприятием произведен выпуск молоди белого толстолобика в Сухую балку Волгоградского водохранилища.
Эти особи толстолобика были выращены и выпущены специально для очистки зарослей камыша и тины залива Волги - ведь данная рыба с охотой питается прудовой зеленью.
В общей сложности теперь акваторию балки пополнило более полутора тысяч двухгодовалых толстолобиков, вес которых составляет 600-700 грамм. Об этом сообщила пресс-служба Быковского муниципального района.
В настоящее время специалисты рыбохозяйственного предприятия стремятся создать в балке Сухой все условия для цивилизованного лова. Балка, общая площадь которого занимает 480 гектаров, очищается от старых браконьерских сетей и раколовок, а в затоне установлены искусственные нерестилища для рыбы.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей