В Быковском районе толстолобик очистит залив Волги от тины и камыша

В Быковском районе местным рыбохозяйственным предприятием произведен выпуск молоди белого толстолобика в Сухую балку Волгоградского водохранилища.

Эти особи толстолобика были выращены и выпущены специально для очистки зарослей камыша и тины залива Волги - ведь данная рыба с охотой питается прудовой зеленью.

В общей сложности теперь акваторию балки пополнило более полутора тысяч двухгодовалых толстолобиков, вес которых составляет 600-700 грамм. Об этом сообщила пресс-служба Быковского муниципального района.