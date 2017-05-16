В администрации региона чествовали лучших управленцев и организации

Победителями регионального конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области» по итогам 2016 года названы 48 менеджеров, 31 предприятие и 3 муниципальных образования.

Ежегодный конкурс проводится по 16 направлениям: промышленность; энергетика; связь; транспорт; строительство, стройиндустрия; жилищно-коммунальное хозяйство; агропромышленный комплекс; наука; финансово-кредитная сфера; сфера малого и среднего предпринимательства; социальная сфера; издательская деятельность, средства массовой информации; государственное и муниципальное управление; общественные организации и общественные фонды; внешнеэкономическая деятельность.

Победителей определяют, исходя из профессионализма руководителя, социально-экономических показателей предприятия, внедрения новых технологий и разработок, сообщили в пресс-службе обладминистрации.