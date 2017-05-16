Студенты-политеховцы будут строить космодром «Восточный»

Студенческий отряд «Аспект» примет активное участие в строительных и отделочных работах главной космической стройки России уже в конце июня.

Студенты ВолгГТУ по итогам всероссийского конкурсного отбора вошли в число 28 команд-победителей, кто отправится на грандиозные строительные работы на Дальнем Востоке.

Это возможность для ребят получить опыт в освоении своей будущей профессии и принять участие в возведении уникального и легендарного объекта.

Как сообщили в облкомитете молодежной политики, студотряд «Аспект» в конкурсе имел ряд преимуществ. Учитывался опыт отряда в строительстве таких объектов, как Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, Тяньваньская атомная электростанция, скоростная автомагистраль М11 «Москва - Санкт-Петербург» и других.

Однако, помимо опыта участников отбора, жюри обращало внимание также на квалификацию и наличие специальных знаний участников, их высокие морально-деловые качества и членство в студотрядовском движении региона.