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Студенты-политеховцы будут строить космодром «Восточный»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Студенты-политеховцы будут строить космодром «Восточный»
Сегодня, 13:34ОбществоФото: ryb.ru
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