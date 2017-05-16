Средней школе №7 будет присвоено имя героя Панина

На заседании Волгоградской городской Думы депутаты приняли ряд решений об увековечении памяти выдающихся волгоградцев.

Теперь средняя школа №7 Центрального района будет носить имя Героя Советского Союза, майора авиации Павла Алексеевича Панина.

По информации пресс-службы Волгоградской городской Думы, легендарный летчик являлся выпускником Царицынской школы, которая носит другое «имя» - средняя школа №7. Учащиеся бережно хранят память о Павле Панине. С 1967 года здесь открыт уголок боевой славы им. П.А. Панина, на здании школы установлена мемориальная доска, а на территории школы находится бюст Героя Советского Союза.

Павел Алексеевич Панин в ходе Великой Отечественной войны совершил 114 боевых вылетов, в результате которых лично сбил 13 самолетов противника. Панин был назначен командующим 255-м истребительным авиаполком ВВС Северного флота, а 26 августа 1943 года майор Панин погиб в воздушном бою. 22 января 1944 года за успешное командование авиаполком и совершенные боевые подвиги Панину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.