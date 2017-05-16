Советский район заблагоухает розами

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На Калининградском бульваре, где уже высажены 150 лип на Аллее Славы, сегодня появится красивейший розарий.
К полудню сотрудники МБУ «ЖКХ Советского района» уже высадили 500 кустов. Всего в розарии планируют посадить около 1200 кустов, среди которых будут «Испанский танец», «Кери» и «Черный бархат».
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в «ЖКХ Советского района» саженцы обязательно приживутся, так как были выбраны именно те сорта роз, что адаптированы к волгоградскому климату.
Осталось совсем немного и уже через месяц-полтора, розарий расцветет и аромат роз будет привлекать на Аллею Славы волгоградцев и гостей города-героя.
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