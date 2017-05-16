Советский район заблагоухает розами

На Калининградском бульваре, где уже высажены 150 лип на Аллее Славы, сегодня появится красивейший розарий.

К полудню сотрудники МБУ «ЖКХ Советского района» уже высадили 500 кустов. Всего в розарии планируют посадить около 1200 кустов, среди которых будут «Испанский танец», «Кери» и «Черный бархат».

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в «ЖКХ Советского района» саженцы обязательно приживутся, так как были выбраны именно те сорта роз, что адаптированы к волгоградскому климату.