Сегодня в День славянской письменности пройдет концерт под открытым небом

24 мая в Волгограде, как и во всей России, отмечается День славянской письменности и культуры.

Его считают уникальным праздником, потому как здесь переплелись православие, государственность, образование и культура.

День славянской письменности и культуры связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Это славянские просветители, создатели славянской азбуки и первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык.

Сегодня - в День славянской письменности и культуры в 18-00 состоится праздничный концерт. Он пройдет не в концертном зале, а на открытом воздухе - масштабное представление будет проведено на территории, прилегающей к зданию театра «Царицынская опера».

В этот вечер выступят сводный хор в составе 400 человек и сводный оркестр музыкантов театра «Царицынская опера», Волгоградской областной филармонии и Волгоградского музыкального театра, а также известные волгоградские солисты-вокалисты.

В программе прозвучат лучшие инструментальные, хоровые и сольные произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, вошедшие в состав отечественной музыкальной антологии, связанные с исторической и патриотической тематикой.

Кроме того, «Царицынская опера» обещает сюрприз: во втором отделении концерта зрителей ждет музыкальный подарок от театра «Царицынская опера»!