«Счастливый маршрут» осчастливил 20 волгоградцев

Стали известны 20 победителей акции «Счастливый маршрут», которую МУП «Метроэлектротранс» проводил в середине мая.

Этот конкурс можно назвать одним из самых простых и непредсказуемых - ни интеллектуальных, ни творческих, ни домашних заданий. Кому достанется приз - решит фортуна.

Желающих попытать удачу оказалось не мало - 2 тысячи человек. 15 мая все они стали пассажирами троллейбуса №9, приобрели билет за наличные или по транспортной карте «Волна», а затем зарегистрировали его. Победителей выбрала специальная программа.

Результаты хоть и стали известны быстро, несколько дней участникам потомиться пришлось. Но оно того стоило.

Для счастливчиков МУП «Метроэлектротранс» подготовил транспортные карты с тарифами гражданского месячного проездного на троллейбус.

Спецпризы разыграли прямо во время церемонии награждения. Теперь ряды волгоградцев,оплачивающих проезд в трамвае и троллейбусе транспортной картой «Волна», пополнили три человека.