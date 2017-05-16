Россиянам будут оказывать госуслуги вне зависимости от места жительства

Российское правительство внесет в Госдуму законопроект об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно законопроекту, заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Как сообщается на сайте кабмина, законопроект подготовлен Минкомсвязью России в соответствии c Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.