Россиянам будут оказывать госуслуги вне зависимости от места жительства

Согласно законопроекту, заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.
Как сообщается на сайте кабмина, законопроект подготовлен Минкомсвязью России в соответствии c Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
При рассмотрении законопроекта на заседании правительства было отмечено, что он направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан.