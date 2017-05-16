Ремонт улицы Кубанской завершится в течение двух недель

Скорректировать график пришлось из-за погоды. Затянувшиеся дожди не позволяли приступить к устройству верхнего слоя. Вчера техника вышла на объект, сегодня начнется укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Улицу Кубанскую ремонтируют комплексно – этот подход в Волгограде применяется впервые за последние десятилетия. Сначала старое покрытие фрезеруют, затем закладывается основание и ЩМА. По мнению специалистов, такой «слоеный пирог» обладает повышенной прочностью и сдвигоустойчивостью.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Гарантия – 4 года. Если возникают изъяны, мы их оперативно устраняем за свой счет - пояснил руководитель дорожной компании Гелакис Грамматиков. – Сегодня на объекте трудятся два звена асфальтобетонщиков, 15 единиц различной техники – самосвалы, погрузчики, несколько видов катков. Делаем на совесть.

Длина дороги 950 метров – это 10 тыс. кв.м нового асфальтобетонного покрытия. Как отметил руководитель подрядной организации, поставить итоговую оценку проделанной работе смогут не только водители, но и пешеходы. Для них специалисты провели реконструкцию тротуаров.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Сегодня мы особенно тщательно выбираем подрядчика. Это должна быть проверенная, хорошо зарекомендовавшая себя фирма. В Волгограде трудятся компании, которые строили или ремонтировали сложные объекты и справились с задачей очень хорошо, - пояснил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев.

Жесткие меры и первые положительные результаты. Проверки показали: дороги, отремонтированные в 2015-2016 годах, выдержали испытания непогодой. Доля недочетов после зимы составила 0,1%.