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Ремонт улицы Кубанской завершится в течение двух недель
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dsc 0008
Ремонт улицы Кубанской завершится в течение двух недель
Сегодня, 13:45ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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