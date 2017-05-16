Приняты нормативные акты для обеспечения квартирами пострадавших жильцов

Согласно принятым нормативно-правовым актам за счет средств резервного фонда администрации региона пострадавшим семьям будут предоставлены жилищные сертификаты из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади утраченного жилья. Об этом агентству «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Жилищные сертификаты будут выпущены комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
Пострадавшие жильцы вправе обратиться за получением сертификатов до 1 июля 2017 года.
До 1 декабря текущего года необходимо определиться с выбором жилья и распорядиться документом, представив его в уполномоченный орган. Пострадавшие жильцы могут приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках.
Помимо этого, из резервного фонда региональной администрации будут выделены средства пострадавшим гражданам, возмещающие расходы за съемное жилье. Сумма определена из расчета средней рыночной стоимости съемного жилья в Волгограде. Сумма выплат составит: 15 тысяч рублей в месяц для жильцов однокомнатных квартир и 20 тысяч рублей — для тех, кто ранее проживал в двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.