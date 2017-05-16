Приняты нормативные акты для обеспечения квартирами пострадавших жильцов

Региональная администрация приняла постановления, которые регламентируют предоставление жилищных сертификатов жильцам пострадавшего от взрыва дома № 60 по проспекту Университетский, а также возмещения расходов людей за съемные квартиры.

Согласно принятым нормативно-правовым актам за счет средств резервного фонда администрации региона пострадавшим семьям будут предоставлены жилищные сертификаты из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади утраченного жилья. Об этом агентству «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Жилищные сертификаты будут выпущены комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

Пострадавшие жильцы вправе обратиться за получением сертификатов до 1 июля 2017 года.

До 1 декабря текущего года необходимо определиться с выбором жилья и распорядиться документом, представив его в уполномоченный орган. Пострадавшие жильцы могут приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках.