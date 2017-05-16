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Премьера хореографических номеров ансамбля «Юг России»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Премьера хореографических номеров ансамбля «Юг России»
Сегодня, 16:04ОбществоФото: iren-style37.ru
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