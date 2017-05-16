Премьера хореографических номеров ансамбля «Юг России»

29 мая в 18.30 в Волгограде на сцене Дома офицеров выступит ансамбль танца «Юг России» Волгоградской областной детской филармонии.

Коллектив покажет программу «О, Волга – колыбель моя!».

По информации регионального комитета культуры в концертной программе примут участие оркестр народных инструментов под руководством Андрея Щербакова, а также молодёжная группа ансамбля танца «Улыбка».