Подведены итоги профориентационного проекта «Думай о будущем!»

Этот пилотный проект реализуется с 2016 года. С его помощью организаторы и идейные вдохновители акции хотят помочь старшеклассникам заблаговременно до выпускных экзаменов определиться с будущей профессией.

В течение всего учебного года ученики школы №82, которая приняла участие в эксперименте, встречались с преподавателями средне-специального, профессионального и высшего учебного звена,а также с сотрудниками центра занятости. Ребята получили информацию о рынке труда и востребованности специалистов в Волгограде, о существующих факультетах и правилах поступления в ВУЗы.

Они также побывали в пожарной части, где познакомились с работой сотрудников МЧС, а затем пообщались со специалистами сферы здравоохранения. Итогом такой плодотворной работы по правилам проекта является эссе. Ребята написали свои работы о тех профессиях, которые им действительно интересны.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» инициатор проекта, депутат Волгоградской городской Думы Иосиф Ефремов, участники проекта видят себя в будущем врачами, проводником, хореографом, экологом и даже сотрудником МЧС.