Перед последним звонком все школы региона проверят кинологи с собаками

В четверг, 25 мая, в Волгоградской области полицейские примут дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения последнего школьного звонка.

Перед началом торжественных мероприятий все образовательные учреждения региона и прилегающие территории будут обследованы сотрудниками полиции и кинологами со служебными собаками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В каждом учебном заведении во время мероприятия будут дежурить не менее трех сотрудников ОВД. Нарядам полиции, заступающим на службу, рекомендовано обратить особое внимание на возможное употребление алкогольных напитков несовершеннолетними, а также принимать меры для предотвращения совершения ими преступлений и правонарушений.