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Перед последним звонком все школы региона проверят кинологи с собаками
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Перед последним звонком все школы региона проверят кинологи с собаками
Сегодня, 20:27ОбществоФото: mordovmedia.ru
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