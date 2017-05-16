Открылась уникальная выставка к столетию «Волгоградской правды»

Сто лет назад, в далеком 1917 году газета носила другое, символичное для того времени название, «Борьба». Первый выпуск газеты датирован 31 мая, поэтому именно этот день в новом календаре официально считают днем рожденья газеты.
За годы существования, одно из любимых изданий жителей региона, несколько раз меняло свое название: «Борьба» – «Поволжская правда» – «Сталинградская правда» – «Волгоградская правда».
Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» директор библиотеки Нина Шашко гости выставки смогут увидеть страницы газет первых выпусков, фотографии военных корреспондентов, их удостоверения, пропуски и многое другое.
«Волгоградская правда» никогда не отступала от своих традиций, писать честно и открыто, информируя своих читателей о происходящем в регионе и стране. Большая часть материалов сделана прямо на месте событий. Так это было в годы Великой Отечественной Войны, когда журналисты уходили на фронт и вели оттуда летопись военных действий.
На выставке также представлены экспозиции из современной жизни Издательского дома «Волгоградская Правда». Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Выставка продолжит свою работу до 20 августа.