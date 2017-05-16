Открылась уникальная выставка к столетию «Волгоградской правды»

В честь юбилея старейшей газеты региона в областной библиотеке им. Горького начала работу выставка, на которой представлена вся история печатного издания.

Сто лет назад, в далеком 1917 году газета носила другое, символичное для того времени название, «Борьба». Первый выпуск газеты датирован 31 мая, поэтому именно этот день в новом календаре официально считают днем рожденья газеты.

За годы существования, одно из любимых изданий жителей региона, несколько раз меняло свое название: «Борьба» – «Поволжская правда» – «Сталинградская правда» – «Волгоградская правда».

Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» директор библиотеки Нина Шашко гости выставки смогут увидеть страницы газет первых выпусков, фотографии военных корреспондентов, их удостоверения, пропуски и многое другое.

«Волгоградская правда» никогда не отступала от своих традиций, писать честно и открыто, информируя своих читателей о происходящем в регионе и стране. Большая часть материалов сделана прямо на месте событий. Так это было в годы Великой Отечественной Войны, когда журналисты уходили на фронт и вели оттуда летопись военных действий.