На российской выставке оценили племенных овец и коз из нашего региона

Племзаводы Волгоградской области привезли с выставки большой золотой кубок, четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

В выставке, которая проводится уже в 13 раз, приняли участие 5 племзаводов волгоградской области. Они не только были отмечены благодарственными письмами от Министерства сельского хозяйства РФ за качество своих животных, но и провели переговоры с потенциальными покупателями.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете сельского хозяйства, данное мероприятие доказало свою нужность и значимость, так как на выставочном пространстве представители передовых хозяйств России имеют возможность делится опытом и научными разработками в своей отрасли.