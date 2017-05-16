На российской выставке оценили племенных овец и коз из нашего региона

В выставке, которая проводится уже в 13 раз, приняли участие 5 племзаводов волгоградской области. Они не только были отмечены благодарственными письмами от Министерства сельского хозяйства РФ за качество своих животных, но и провели переговоры с потенциальными покупателями.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете сельского хозяйства, данное мероприятие доказало свою нужность и значимость, так как на выставочном пространстве представители передовых хозяйств России имеют возможность делится опытом и научными разработками в своей отрасли.
В конкурсе приняли участие порядка 400 голов племенных овец и коз. Волгоградская команда была представлена племзаводом «Ромашковский», ООО «Волгоград Эдильбай», племзаводом «Красный Октябрь», ООО «Нива» и племзавод «Палласовский».