Инспекция проверяет водоочистные сооружения Краснооктябрьского района

Региональная инспекция государственного строительного надзора в настоящее время проводит проверку нового объекта капитального строительства на берегу Волги.

Ныне действующие водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района имеют значительный износ, потому как эксплуатируются с 1954 года. Как сообщили агентству "НовостиВолгограда.ру" в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, существующие водопроводные очистные сооружения имеют производительность 100 000 кубометров воды в сутки, а потребность города значительно превышает эти объемы.

Проектируемый объект предназначен для приема речной воды и ее последующей очисткой. Ввиду большого объема очищаемых вод для сокращения производственных площадей очистка осуществляется в два потока. Для достижения заданных параметров водопроводных очистных сооружений Краснооктябрьского района, предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих сооружений.

В ходе проверки представители инспекции произвели визуальный осмотр смонтированных металлоконструкций, перекрытий, кровли, стеновых панелей зданий и сооружений, инженерных систем вентиляции, водоподготовки, систем пожарной безопасности.