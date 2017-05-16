Через Волгоград с конца мая начнет курсировать поезд «Астрахань-Адлер»

С 28 мая к Черному морю начнет доставлять пассажиров поезд сообщением «Астрахань–Адлер», проходящий через Волгоград.

Пассажирский состав №465/466 будет курсировать по четным числам все лето, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД.

Из Астрахани поезд отправится в 21:45 мск. В 5.46 он будет уже в Волгограде. А на следующее утро в 6:36 мск. поезд прибудет в Адлер.