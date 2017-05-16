Через Волгоград с конца мая начнет курсировать поезд «Астрахань-Адлер»
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Rupoezd.ru
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С 28 мая к Черному морю начнет доставлять пассажиров поезд сообщением «Астрахань–Адлер», проходящий через Волгоград.
Пассажирский состав №465/466 будет курсировать по четным числам все лето, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД.
Из Астрахани поезд отправится в 21:45 мск. В 5.46 он будет уже в Волгограде. А на следующее утро в 6:36 мск. поезд прибудет в Адлер.
После летнего сезона с 4 сентября и до конца месяца поезд продолжит курсировать с периодичностью один раз в три дня.
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