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Через Волгоград с конца мая начнет курсировать поезд «Астрахань-Адлер»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Через Волгоград с конца мая начнет курсировать поезд «Астрахань-Адлер»
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Rupoezd.ru
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