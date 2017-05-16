Бегство в Грузию работника банка может стать опасным прецедентом

Спустя двое суток после исчезновения кассира волгоградского отделения «Бинбанка» Екатерины Ониани с 8,8 миллионами банковских рублей и 80 тыс. долларов и евро можно уверенно говорить о том, что авантюристку не удалось задержать по горячим следам.

Женщина объявлена в федеральный розыск, но за два дня форы - хищение произошло в субботу, а вскрылось в понедельник, беглый кассир, скорее всего, уже добралась до Грузии, куда несколько недель назад уехал ее муж Гоча Ониани.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в открытых источниках, Грузия входит в десятку стран, с которыми у России самые непростые дипломатические отношения. И с выдачей преступников оттуда могут возникнуть сложности. Эту же информацию подтвердил и источник в правоохранительных органах региона.

Екатерина Ониани Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Таким образом, если история с бегством волгоградского кассира в Закавказскую республику завершится хэппи-эндом, и Грузия семью супругов Ониани не выдаст (у правоохранителей есть информация о соучастии Гочи в преступлении), то может создаться крайне опасный прецедент для банков и всех финансовых учреждений, где работники имеют доступ к крупным суммам наличности.

Не стоит, конечно, ждать, что авантюристически настроенные дамы начнут массово выходить замуж за грузин и украинцев и исчезать с деньгами. Но дело Екатерины Ониани в случае отсутствия торжества правосудия может стать для некоторых опасным соблазном и уж совершенно точно прибавит головной боли службам безопасности банковских учреждений.

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