В Волгоградской области усилят борьбу с онкологическими заболеваниям

К 1 декабря в Волгоградском регионе будет сформирована концепция развития онкологической службы. Об этом сегодня губернатор Андрей Бочаров сообщил на встрече с депутатами облдумы и активом региона.

Онкологические заболевания сегодня стоят на втором месте после болезней сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день на учете в онкоцентре стоят 70 тысяч жителей Волгограда и области. Каждый год на 10 тысяч пациентов становится больше.

- Мы должны шагнуть вперед — не просто лечить, а выявлять недуг на ранней стадии. Для этого необходимо поставить самое современное оборудование. Это достаточно затратная статья, но надо понимать, что без серьезных финансовых вложений невозможно выйти на новый уровень. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

В планах обновить аппараты в областном онкологическом диспансере. По предварительным данным общая цена вопроса составит 3 миллиарда рублей.

Еще одно направление работы — создание комфортных условий труда для молодых специалистов на удаленной территории. На сегодняшний день в рамках федеральной программы «Земский доктор» в сельские районы области отправились почти 400 медиков.

Модернизация сферы здравоохранения началась в 2014 году: наш регион первым в России получил вертолет санавиации, на счету которого около сотни спасенных жизней, обновился парк машин скорой помощи.