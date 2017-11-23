В Волгоградской области температура ночью понизится до -10ºС

По прогнозам синоптиков из Волгоградского ЦГМС сегодня ночью в регионе местами может выпасть небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночь на 24 ноября составит 0…-5ºС.

Также небольшой снег ожидается и в пятницу, 24 ноября. Он пройдет в ряде районов Волгоградской области. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 0…-5ºС, днем +3...-2ºС.

Низкая температура воздуха и вероятность выпадения небольшого снега сохранятся и в выходные дни. Более того, в воскресенье и в ночь на 27 ноября температура воздуха может понизиться до -10ºС.

В Волгограде температура будет чуть повыше. В пятницу 24 ноября температура ночью составит -3…-5ºС, а днем около 0ºС. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.