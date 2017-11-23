«Царицынская опера» заменила в «Иоланте» солистов-мужчин

Благодаря гениальной музыке Чайковского и романтическому сюжету о любви, опера «Иоланта» входит в «Топ-10» мировой классической музыки. Опера «Иоланта» была поставлена в «Царицынской опере» более 10 лет назад и считается одним из лучших репертуарных спектаклей театра. Постановщиком оперы волгоградской версии «Иоланта» выступил режиссер Большого театра Михаилом Панджавидзе.

В отличие от замены, произошедшей в мужских партиях, главная героиня Иоланта останется прежней — ее партия традиционно прозвучит в исполнении заслуженной артистки РФ Елены Барышевой.

Обновление коснулось замены мужской части солистов. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет культуры, в постановке, которую представят 24 ноября главные мужские партии исполнят приглашенные артисты из Астраханского государственного театра оперы и балета - Руслан Сигбатулин (Роберт) и Алексей Михайлов (Водемон).

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