Расстреляны перед строем: трагическая судьба экипажа бронекатера БК-31

История бронекатера БК-31, который 9 октября 1942 года после массированного артобстрела немцев, казалось, навсегда канул в глубины Волги, не закончилась.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, судно отмыло от речных песков и его заметили дайверы, а затем уже специалисты военно-исторического музея «Наследие» сделали все возможное, чтобы поднять «раненый» бронекатер.

Параллельно с исследованием обнаруженного на нем оружия специалисты начали работу в архивах по установлению судьбы членов экипажа и сопоставлению ее с информацией, добытой на основе изучения личных вещей краснофлотцев, найденных на судне.

Официальная и досконально проверенная информация будет озвучена сотрудниками военно-исторического музея «Наследие» несколько позже.

Пока же журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» провели свое собственное расследование на основании открытых данных Министерства обороны.

В распоряжении ИА «НовостиВолгограда.ру» оказалась копия оперативной сводки за 09.10.1942 (документ из Центрального архива Министерства обороны РФ):

"Во время работы на переправе под огнем противника БКА- 31 получил пробоины в районе кормы, рубки и машинного отделения, в результате сел на мель на отмели острова Голодный. Командир катера убит, ранено 5 человек. Съемка с мели временно прекращена в виду интенсивного артобстрела..."

Отметим, что бронекатером командовал уроженец Саратова лейтенант Павел Архипович Никитин, которому на момент гибели было всего лишь 23 года.

Мы уже сообщали, в качестве предположения, что трое членов команды были расстреляны за дезертирство. Приведенный в предыдущей публикации документ (список безвозвратных потерь ВВФл "Особого учёта" по состоянию на 12 октября 1942 г.) оказался подлинным и был рассекречен относительно недавно. Кроме того, корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось обнаружить описание событий, происходивших на катере в день его гибели:

"9 октября с.г. комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев, следуя на катере на левый берег Волги (в районе Сталинграда), во время обстрела противником бежали и увлекли за собой остальной личный состав команды, оставив на катере раненых бойцов, эвакуированных женщин и детей..."Главная прокуратура ВМФ СССР, док. № 03780 от 29.1-.1942 г.

12 октября Гришин, Канцедалов и Дмитриев с согласия командования были расстреляны перед строем за нарушение приказа Сталина № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад!».

Под угрозой расстрела находился и еще один член команды - политрук Пантелеев - за оставление катера не 9 (когда БК-31 и погиб), а еще 7-го октября. В итоге военный трибунал приговорил его к 6 годам лишения свободы.

"Политрук ПАНТЕЛЕЕВ И.В. приговором военного трибунала Волжской военной флотилии от 7.Х-1942г. лишен военного звания "политрук" и осужден к шести годам лишения свободы (с отсрочкой приговора до окончания войны) за то, что ПАНТЕЛЕЕВ при выполнении бронекатером боевого задания в районе Сталинграда, во время обстрела противником, отдал приказ - "оставить бронекатер и сойти на берег", в результате катер был оставлен, а ПАНТЕЛЕЕВ вместе с командой сошел на берег и на катер вернулся только через 4 часа"Главная прокуратура ВМФ СССР, док. № 03780 от 29.1-.1942 г.

Согласно списка учета военнослужащих ВВФл, числящихся на «особом учете» стало известно, что приговор политруку Пантелееву был заменен зачислением в 610-ю штрафную роту с дальнейшей отправкой на фронт.

При этом после изучения полного именного списка военнослужащих «особого учета», выяснилось, что случай с тремя расстрелянными краснофлотцами с БК-31 едва ли не единственный из нескольких сотен человек, когда к проштрафившимся морякам применялась крайняя мера.

Особенно трагичной выглядит судьба старшего моториста Дмитриева. Уже после его расстрела выяснилось, что он удостоен военной награды за проявленное мужество в ходе одной из операций, предшествующих гибели БК-31.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель группы волонтеров, которые два года назад восстановили бронекатер БКА-433 для Центрального музея Вооруженных сил, Андрей Карпов, помимо нарушения приказа №227 тремя членами команды БК-31 решающую роль мог сыграть еще и факт потери ценной боевой единицы. По словам Карпова, изучавшего архивные документы, стоимость бронекатера такой модели в 1942-м году равнялась по затратам трем танкам Т-34.

По прошествии многих лет трудно давать какую-либо оценку этим действиям и событиям. Восстановить всю цепочку событий и настояющую историю бронекатера БК-31 должны военные историки.

В те дни в Сталинграде горела даже Волга, кварталы и дома переходили из рук в руки по нескольку раз в день. Советские части прямо с переправы вступали в бой. Бронекатера и баржи делали ежедневно более 10 боевых выходов. И все они - под плотным огнем противника, артиллерия которого зачастую била по Волге прямой наводкой, и под постоянными бомбардировками низколетящих самолетов Люфтваффе.

Днем противник подвергал причалы интенсивному обстрелу и бомбардировкам с воздуха, а ночью держал причалы и подходы к ним под прицельным артиллерийским и минометным огнем... На левом берегу Волги переправа 62-й армии располагала двумя причалами - Северным и Южным. Эти причалы и подходы к ним свободно просматривались противником с противоположного, возвышенного берега и были хорошо им пристреляны. Минометно-артиллерийские огневые налеты врага и бомбардировка причалов и подходов к ним с воздуха приводили к потерям обслуживающего переправу личного состава, к порче причалов и гибели плавсредств. Так, за время с 7 по 28 октября были подбиты и сгорели или затонули пароходы «Дубовка», «Совхозница», «Капитан Иванищев», «Пожарский», «Абхазец», «Донбасс», «Трамвай № 1», «БМК», «СП-19» и семь барж.НАИИ СССР АН СССР. Р. III. Ф. 5. Д. 140. Л. 30, 31, 32

Не случайно уже после войны бывший командующий 62-й армией и руководитель обороны Сталинграда маршал Василий Чуйков скажет о заслугах расчетов бронекатеров: «О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия».

Историки должны восстановить и реальную картину, связанную с нумерацией бронекатера. Дело в том, что при подготовке материала, в архивных документах мы обнаружили, что катер часто фигурировал еще и под номером 21. Кроме того, в одном донесении о безвозвратных потерях, кроме Павла Никитина командиром катера БК-31 назван и лейтенант Щербаков, который в тот день был ранен.

Фото: warspot.ru

Дмитрий Карпов в разговоре с корреспондентом ИА "НовостиВолгограда.ру" отметил, что, когда речь заходит о флоте времен Великой Отечественной, традиционно возникает путаница в наименованиях судов. Катер мог выйти с завода под одним номером, затем ему присвоен другой, а бортовым выступать третий.

- БК-31 имеет сложную историю наименований. Он был заложен в 1941-м году в Зеленодольске, весной 1942-го года спущен на воду под заводским номером 330. Сначала он проходит в документах как БК-43, с 12 июня он получает всем нам известное обозначение БК-31, а с 18 августа у него новое наименование - БК-21. Именно под последним номером он был в ноябре 1942-го года исключен сначала из состава Волжской Флотилии, а затем в декабре 1942-го и из ВМФ как погибший.

Фото: warspot.ru

Но сомнений, что речь идет об одном и том же судне, быть не может, продолжает Андрей Карпов. Дело в том, что волонтер знает про этот бронекатер еще с 2008 года и не только из архивных документов, но и из рассказов очевидца гибели БК-31 немецкого артиллериста, обер-лейтенанта Виганда Вюстера, с которым Карпов несколько лет вел переписку и изучал его мемуары. Обстоятельства обстрела бронекатера, место затопления – все совпадает.