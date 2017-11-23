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Расстреляны перед строем: трагическая судьба экипажа бронекатера БК-31
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Расстреляны перед строем: трагическая судьба экипажа бронекатера БК-31

Сегодня, 12:35ОбществоСергей Матанцев, Виталий КошелевФото: aftershock.news
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