Простуженных волгоградцев не пустят на новогодние торжества в Москве

На сайте Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликован приказ за подписью главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. В нём регламентируются мероприятия, связанные с охраной здоровья населения во время проведения новогодних ёлок в Москве и Волгограде.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документ, в первую очередь приказ касается формирования делегации, которая отправится в столицу на всероссийскую ёлку. Участники праздника – он состоится в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря – пройдут особый отбор: к поездке не допустят детей и сопровождающих лиц из школ, где к тому времени будет введён карантин, а также тех, у кого выявят инфекционные заболевания. Все претенденты на вояж в Москву должны будут пройти предварительные медицинские осмотры. Разработать план санитарных мероприятий, согласно приказу, ответственные представители ведомства должны будут до конца текущей недели.