Простуженных волгоградцев не пустят на новогодние торжества в Москве
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документ, в первую очередь приказ касается формирования делегации, которая отправится в столицу на всероссийскую ёлку. Участники праздника – он состоится в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря – пройдут особый отбор: к поездке не допустят детей и сопровождающих лиц из школ, где к тому времени будет введён карантин, а также тех, у кого выявят инфекционные заболевания. Все претенденты на вояж в Москву должны будут пройти предварительные медицинские осмотры. Разработать план санитарных мероприятий, согласно приказу, ответственные представители ведомства должны будут до конца текущей недели.
Кроме того, в документе содержится пункт об особом контроле за качеством новогодних «сладких подарков». С ноября по январь Роспотребнадзор проведёт серию проверок, чтобы убедиться в безопасности праздничных лакомств, а в региональном Центре гигиены и эпидемиологии сладости подвергнут лабораторному анализу. Инспекцию также должны будут пройти все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются организацией массовых мероприятий в новогодний период.
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