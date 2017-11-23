К юбилею падения Царевского метеорита планетарий готовит спецпрограммы
Сегодня, 08:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/volgogradplanetarium
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6 декабря отмечается юбилейная дата — 95-летие со дня падения метеорита недалеко от села Царева, в честь которого и было названо упавшее космическое тело.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ра» со ссылкой на Волгоградский планетарий, в 1922 году в нынешнем Ленинском районе Волгоградской области прошел мощный каменный метеоритный дождь. В этом потоке оказался и достаточно крупный элемент. Его остатки упали в районе села Царёв, а вес метеорита составил 1 225 килограммов.
В честь такого события 6 декабря в Волгоградском планетарии все программы будут посвященные метеоритам. В программах рассмотрят следующие вопросы: какие тайны и загадки таит в себе метеорит Царёв, где сейчас хранится космический странник, как часто на Землю может упасть метеорит, какие бывают метеориты, откуда они прилетают и какую угрозу они представляют для человека?
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