К юбилею падения Царевского метеорита планетарий готовит спецпрограммы

6 декабря отмечается юбилейная дата — 95-летие со дня падения метеорита недалеко от села Царева, в честь которого и было названо упавшее космическое тело.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ра» со ссылкой на Волгоградский планетарий, в 1922 году в нынешнем Ленинском районе Волгоградской области прошел мощный каменный метеоритный дождь. В этом потоке оказался и достаточно крупный элемент. Его остатки упали в районе села Царёв, а вес метеорита составил 1 225 килограммов.