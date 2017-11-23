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Итоги проекта «Ты — предприниматель» подведут в Волгограде в декабре
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Итоги проекта «Ты — предприниматель» подведут в Волгограде в декабре

Сегодня, 07:30ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской ТПП
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