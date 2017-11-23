Итоги проекта «Ты — предприниматель» подведут в Волгограде в декабре
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской торгово-промышленной палаты, за последний месяц курсы по обучению молодых жителей региона основам предпринимательства прошли в областном центре и Калаче-на-Дону. О главных принципах ведения бизнеса и навыках, необходимых для открытия собственного дела, учащимся вузов, колледжей и техникумов рассказали признанные профессионалы — юристы, бизнес-тренеры, аудиторы и консультанты, а также представители Волгоградской ТПП. Для участников программы были организованы семинары, лекции, мастер-классы и деловые игры.
Окончательные итоги проекта в Волгоградской области будут подведены 14 декабря, когда начинающие предприниматели представят на суд экспертов собственные бизнес-планы. Лучшие из лучших не только получат ценный опыт и полезные консультации, но и смогут претворить свои мечты в жизнь: логическим завершением мероприятий в рамках программы «Ты — предприниматель» должна стать регистрация новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
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