Итоги проекта «Ты — предприниматель» подведут в Волгограде в декабре

В Волгоградской области постепенно подходят к концу мероприятия в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель». В декабре участники проекта представят на региональном уровне свои бизнес-разработки.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской торгово-промышленной палаты, за последний месяц курсы по обучению молодых жителей региона основам предпринимательства прошли в областном центре и Калаче-на-Дону. О главных принципах ведения бизнеса и навыках, необходимых для открытия собственного дела, учащимся вузов, колледжей и техникумов рассказали признанные профессионалы — юристы, бизнес-тренеры, аудиторы и консультанты, а также представители Волгоградской ТПП. Для участников программы были организованы семинары, лекции, мастер-классы и деловые игры.