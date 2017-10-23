Волгоградских школьников сориентируют на производство

В Волгограде стартовал третий этап образовательного проекта для школьников «Думай о будущем!». Его главная цель — помочь старшеклассникам определить свою будущую профессию и настроить их на достижение успеха в выбранной сфере.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской городской Думы, проект разработан по инициативе депутата Иосифа Ефремова и реализуется на базе школы №82. За последние два года его участниками стали 182 старшеклассника; в этом году к профориентационным мероприятиям присоединились учащиеся из двух других волгоградских школ.

В рамках проекта будут работать пять образовательных площадок по разным направлениям. Школьникам не только расскажут о перспективных профессиях, связанных с естественными и гуманитарными науками, но и познакомят их с производственной деятельностью — часть занятий пройдёт на городских промышленных предприятиях.