Волгоградских школьников сориентируют на производство
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской городской Думы, проект разработан по инициативе депутата Иосифа Ефремова и реализуется на базе школы №82. За последние два года его участниками стали 182 старшеклассника; в этом году к профориентационным мероприятиям присоединились учащиеся из двух других волгоградских школ.
В рамках проекта будут работать пять образовательных площадок по разным направлениям. Школьникам не только расскажут о перспективных профессиях, связанных с естественными и гуманитарными науками, но и познакомят их с производственной деятельностью — часть занятий пройдёт на городских промышленных предприятиях.
Повышению интереса школьников к производственным специальностям и рабочим профессиям будет посвящена значительная часть программы. В регионе сейчас высоко востребованы сварщики, токари, фрезеровщики, инженеры, бухгалтеры, — именно об этих направлениях деятельности смогут узнать старшеклассники, побывав на крупных предприятиях Волгограда. По итогам проекта его участники напишут эссе о выбранных профессиях; авторы лучших работ получат награды от депутата гордумы.
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