Волгоградская прокуратура добилась блокировки сайта по продаже справок

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования городской прокуратуры и признал информацию, размещённую на одном из веб-сайтов, запрещённой к распространению в России. На сайте предлагалось купить поддельные медицинские справки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в онлайн-магазине продавались готовые справки о беременности, результатах анализов, документы для получения разрешений на работу в особых условиях и так далее. Приобрести их мог кто угодно — вход на сайт не требовал регистрации и ввода пароля. Мошенники обещали оформить практически любую справку в течение суток, а при заказе двух документов даже предлагали продать третью «со скидкой».

Между тем незаконный сбыт или приобретение поддельных официальных документов — это уголовное преступление, за которое может грозить лишение свободы на срок до двух лет. В связи с этим распространение в Интернете информации, напрямую связанной с нарушением закона, следовало оперативно пресечь.