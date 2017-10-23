Волгоградская прокуратура добилась блокировки сайта по продаже справок
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в онлайн-магазине продавались готовые справки о беременности, результатах анализов, документы для получения разрешений на работу в особых условиях и так далее. Приобрести их мог кто угодно — вход на сайт не требовал регистрации и ввода пароля. Мошенники обещали оформить практически любую справку в течение суток, а при заказе двух документов даже предлагали продать третью «со скидкой».
Между тем незаконный сбыт или приобретение поддельных официальных документов — это уголовное преступление, за которое может грозить лишение свободы на срок до двух лет. В связи с этим распространение в Интернете информации, напрямую связанной с нарушением закона, следовало оперативно пресечь.
Прокуратура Волгограда подала иск в суд с требованием признать материалы, размещённые на веб-ресурсе, запрещёнными. Иск был полностью удовлетворён, и в ближайшее время сайт будет заблокирован Роскомнадзором. Помимо этого, ведомство инициировало процессуальную проверку: прокуратура проверяет, не успел ли кто-нибудь из волгоградцев воспользоваться противоправными услугами по продаже справок через Интернет.
+7 937 708 14 50